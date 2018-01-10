Компания Airbus запустит спутник на электрическом двигателе

Заказчиком космического аппарата выступает телекоммуникационный оператор из Люксембурга SES-14. Спутник был собран в Airbus. Так на выходе у предприятия получилось 4-тонное устройство, которое собирали по аналогу платформы Eurostar.Известно, что SES-14 оснащен электрической пропульсивной установкой, которая позволит разработке выйти на заданную земную орбиту. Представители Airbus утверждают, что благодаря использованию электрического космического двигателя удалось уменьшить массу аппарата, что скажется на стоимости запуска.Также в скором времени европейский производитель начнет пуски спутников OneWeb. Одноименная компания обратилась за помощью в Airbus, поскольку собирается создать целое группирование в пределах низкой орбиты Земли.