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Компания Airbus запустит спутник на электрическом двигателе
Европейская компания по производству самолетов и космической техники Airbus 25 января собирается провести запуск спутника SES-14. Устройство будет выведено на геостационарную орбиту при использовании электрического двигателя.

Компания Airbus запустит спутник на электрическом двигателе


Заказчиком космического аппарата выступает телекоммуникационный оператор из Люксембурга SES-14. Спутник был собран в Airbus. Так на выходе у предприятия получилось 4-тонное устройство, которое собирали по аналогу платформы Eurostar.

Известно, что SES-14 оснащен электрической пропульсивной установкой, которая позволит разработке выйти на заданную земную орбиту. Представители Airbus утверждают, что благодаря использованию электрического космического двигателя удалось уменьшить массу аппарата, что скажется на стоимости запуска.

Также в скором времени европейский производитель начнет пуски спутников OneWeb. Одноименная компания обратилась за помощью в Airbus, поскольку собирается создать целое группирование в пределах низкой орбиты Земли.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:20
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