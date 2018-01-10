Alcatel на рынок выводит линейку бюджетных смартфонов с экраном 18:9

Такая новая линейка современных смартфонов Alcatel включает три версии: Alcatel 1, Alcatel 3, Alcatel 5. Каждое устройство оснащается модным дисплеем (18:9), а также новым дизайном. Стоит отметить, что новая версия Alcatel 1 Series в рамках Соединённых Штатов появится за сто американских долларов.Новую модель наделили стандартным функционалом. Смартфон Alcatel 1 Series комплектуется двумя камерами. При этом версия расценивается уже в двести американских долларов. Alcatel 5 в себе сочетает лучшие возможности. В данном случае речь идёт касательно системы распознавания лиц и мощной аккумуляторной батареи. Данная модель смартфона предлагается потенциальным покупателям за сумму в триста американских долларов.