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Alcatel на рынок выводит линейку бюджетных смартфонов с экраном 18:9
Alcatel на рынок выводит очередную линейку современных смартфонов (экран 18:9). Они ориентированы на бюджетный сегмент. Данное сообщение прозвучало в рамках выставки CES-2018, которая проходит в Лас-Вегасе.

Alcatel на рынок выводит линейку бюджетных смартфонов с экраном 18:9

Такая новая линейка современных смартфонов Alcatel включает три версии: Alcatel 1, Alcatel 3, Alcatel 5. Каждое устройство оснащается модным дисплеем (18:9), а также новым дизайном. Стоит отметить, что новая версия Alcatel 1 Series в рамках Соединённых Штатов появится за сто американских долларов.

Новую модель наделили стандартным функционалом. Смартфон Alcatel 1 Series комплектуется двумя камерами. При этом версия расценивается уже в двести американских долларов. Alcatel 5 в себе сочетает лучшие возможности. В данном случае речь идёт касательно системы распознавания лиц и мощной аккумуляторной батареи. Данная модель смартфона предлагается потенциальным покупателям за сумму в триста американских долларов.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:10
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