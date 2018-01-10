В Кирове пенсионерка отдала случайному прохожему 150 000 рублей

Пожилая жительница Кирова в конце прошлого года обратилась к правоохранителям с жалобой. В отделении полиции выяснилось, что к пострадавшей подошел незнакомец и представился другом ее сына. После этого он попросил у пенсионерки одолжить ему денег. Добрая женщина, не раздумывая, пошла домой за документами, а оттуда – в банк за кредитом в 50 000 рублей. Эти деньги она отдала «другу» сына.Прошло два дня. «Друг» снова пришел одолжить денег – ему не хватало на покупку авто. Не отказала ему женщина и на этот раз: теперь она ему отдала 100 000 рублей.Правоохранители открыли по факту мошенничества уголовное производство. Вскоре установили и личность мошенника – им оказался 36-летний гость из Слободского района, безработный цыган.«Друга» задержали. Теперь подозреваемому грозит либо до 5 лет заключения, либо 300 000 рублей штрафа.