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В Кирове пенсионерка отдала случайному прохожему 150 000 рублей
Пенсионерка из Кирова «поделилась» с незнакомым прохожим 150 тысячами рублей.
В Кирове пенсионерка отдала случайному прохожему 150 000 рублей


Пожилая жительница Кирова в конце прошлого года обратилась к правоохранителям с жалобой. В отделении полиции выяснилось, что к пострадавшей подошел незнакомец и представился другом ее сына. После этого он попросил у пенсионерки одолжить ему денег. Добрая женщина, не раздумывая, пошла домой за документами, а оттуда – в банк за кредитом в 50 000 рублей. Эти деньги она отдала «другу» сына.

Прошло два дня. «Друг» снова пришел одолжить денег – ему не хватало на покупку авто. Не отказала ему женщина и на этот раз: теперь она ему отдала 100 000 рублей.

Правоохранители открыли по факту мошенничества уголовное производство. Вскоре установили и личность мошенника – им оказался 36-летний гость из Слободского района, безработный цыган.

«Друга» задержали. Теперь подозреваемому грозит либо до 5 лет заключения, либо 300 000 рублей штрафа.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:01
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