Наталья Рудова обрадовала фанатов новым фото с отдыха

Артистка в рамках Instagram опубликовала очередное фото с отдыха. Наталья написала, что в этот раз на отдых ее собирал салон красоты Анастасии Решетовой. По словам актрисы, там работают профессионалы и очень крутое обслуживание.Поклонники мгновенно начали комментировать фото актрисы. Они написали, что артистка хорошая, изумительная и просто красотка. Пост Натальи Рудовой в течение пяти часов сумел собрать более 86 тысяч лайков и свыше 200 комментариев.