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Наталья Рудова обрадовала фанатов новым фото с отдыха
Наталья Рудова обнародовала в личном микроблоге Instagram новую публикацию с отдыха. В комментариях подписчики похвалили внешний вид актрисы.

Наталья Рудова обрадовала фанатов новым фото с отдыха

Артистка в рамках Instagram опубликовала очередное фото с отдыха. Наталья написала, что в этот раз на отдых ее собирал салон красоты Анастасии Решетовой. По словам актрисы, там работают профессионалы и очень крутое обслуживание.

Поклонники мгновенно начали комментировать фото актрисы. Они написали, что артистка хорошая, изумительная и просто красотка. Пост Натальи Рудовой в течение пяти часов сумел собрать более 86 тысяч лайков и свыше 200 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:50
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