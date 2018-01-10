Наталья Рудова обрадовала фанатов новым фото с отдыха
Наталья Рудова обнародовала в личном микроблоге Instagram новую публикацию с отдыха. В комментариях подписчики похвалили внешний вид актрисы.
Артистка в рамках Instagram опубликовала очередное фото с отдыха. Наталья написала, что в этот раз на отдых ее собирал салон красоты Анастасии Решетовой. По словам актрисы, там работают профессионалы и очень крутое обслуживание.
Поклонники мгновенно начали комментировать фото актрисы. Они написали, что артистка хорошая, изумительная и просто красотка. Пост Натальи Рудовой в течение пяти часов сумел собрать более 86 тысяч лайков и свыше 200 комментариев.
Артистка в рамках Instagram опубликовала очередное фото с отдыха. Наталья написала, что в этот раз на отдых ее собирал салон красоты Анастасии Решетовой. По словам актрисы, там работают профессионалы и очень крутое обслуживание.
Поклонники мгновенно начали комментировать фото актрисы. Они написали, что артистка хорошая, изумительная и просто красотка. Пост Натальи Рудовой в течение пяти часов сумел собрать более 86 тысяч лайков и свыше 200 комментариев.