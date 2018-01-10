Владимир Путин встретится с победителями конкурса «Россия, устремленная в будущее»

Об этом мероприятии было сообщено в пресс-службе Кремля. Стоит напомнить, что 1 сентября прошлого года путин встречался со школьниками и агитировал их поучаствовать в конкурсе сочинений, в которых все желающие могли представить свое мнение поводу того, какой на их взгляд может быть Россия в будущих 2040-2050-х годах.Сообщается, что по итогам мероприятия организаторы насчитали 1,9 миллиона участников из 85 общеобразовательных учреждений Российской Федерации. После ознакомления с каждой работой, специалисты выделили 35 лучших сочинений. С победителями встретится президент России.