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Компания BMW обновила компактвэн 2 Series Active Tourer
Весной текущего года в продаже появится рестайлинговый компктвэн BMW 2 Series Active Tourer, а также его 3-рядная версия Gran Tourer. Цветовая палитра обновлённого автомобиля пополнилась двумя новыми оттенками – Jucaro Beige и Sunset Orange.

Компания BMW обновила компактвэн 2 Series Active Tourer


В частности рестайлинговый компактвэн BMW 2 Series Active Tourer получил оригинальные легкосплавные диски, переработанную оптику, видоизменённые противотуманные фары, иную решётку радиатора и бамперы.

В салоне автомобиля появились более качественные материалы отделки, адаптивный круиз-контроль, модернизированная приборная панель, стильный рычаг селектора коробки передач и современный мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем.

Компактвэн BMW 2 Series Active Tourer поступит в продажу в версиях 220i, 220d, и 225i xDrive. В моторной линейки автомобиля будут предложены бензиновые и дизельные модернизированные силовые агрегаты, а также гибридная силовая установка.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:00
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