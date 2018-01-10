Компания BMW обновила компактвэн 2 Series Active Tourer

В частности рестайлинговый компактвэн BMW 2 Series Active Tourer получил оригинальные легкосплавные диски, переработанную оптику, видоизменённые противотуманные фары, иную решётку радиатора и бамперы.В салоне автомобиля появились более качественные материалы отделки, адаптивный круиз-контроль, модернизированная приборная панель, стильный рычаг селектора коробки передач и современный мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем.Компактвэн BMW 2 Series Active Tourer поступит в продажу в версиях 220i, 220d, и 225i xDrive. В моторной линейки автомобиля будут предложены бензиновые и дизельные модернизированные силовые агрегаты, а также гибридная силовая установка.