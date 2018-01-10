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Анна Седокова посоветовала фанатам не бояться мечтать
Анна Седокова в рамках Instagram призналась фанатам, что она в последнее время все чаще мечтает.

Анна Седокова посоветовала фанатам не бояться мечтать

Исполнительница песен поведала, что зачастую поступала так как раньше. Вместо действия Седокова погружалась в свои грезы, однако потом эту привычку она отодвинула на второй план. В данное время артистка отдыхает в волшебном месте рядом с океаном. Анна в своем блоге Instagram обнародовала видеоролик, под которым она оставила пост.

Анна в сообщении написала, что очень нужно посылать Вселенной все свои мечты, при этом визуализируя свои цели. Исполнительница песен посоветовала фанатам чаще представлять себе, что они находится в самом прекрасном месте рядом с любимым человеком. Видео певицы за шесть часов сумело собрать более 118 тысяч лайков и около 100 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:30
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