Анна Седокова посоветовала фанатам не бояться мечтать

Исполнительница песен поведала, что зачастую поступала так как раньше. Вместо действия Седокова погружалась в свои грезы, однако потом эту привычку она отодвинула на второй план. В данное время артистка отдыхает в волшебном месте рядом с океаном. Анна в своем блоге Instagram обнародовала видеоролик, под которым она оставила пост.Анна в сообщении написала, что очень нужно посылать Вселенной все свои мечты, при этом визуализируя свои цели. Исполнительница песен посоветовала фанатам чаще представлять себе, что они находится в самом прекрасном месте рядом с любимым человеком. Видео певицы за шесть часов сумело собрать более 118 тысяч лайков и около 100 комментариев.