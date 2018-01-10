Буденная сообщила о последних днях жизни народного артиста Михаила Державина

На телеканале «Звезда» наконец-то появилась долгожданная новость. Вышла новая запись разговора по телефону Державина с его экс-супругой. Она рассказала, что он скончался около восьми часов. И притом она не может сообщить каких-либо подробностей, так как родственники проводят требуемые процедуры.«Его привезли в больницу. Он пролежал в палате более двух дней в коме. Мы этого ждали», - сказала Буденная.О том, что народный артист России скончался, сообщили работники театра города Москвы. Артисту на тот момент исполнилось уже 81 год.