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Буденная сообщила о последних днях жизни народного артиста Михаила Державина
Совсем недавно вторая жена Михаила Державина Нина Буденная объявила журналистам о том, как он провёл свои последние дни жизни. Она говорила, что они ждали трагической развязки.

На телеканале «Звезда» наконец-то появилась долгожданная новость. Вышла новая запись разговора по телефону Державина с его экс-супругой. Она рассказала, что он скончался около восьми часов. И притом она не может сообщить каких-либо подробностей, так как родственники проводят требуемые процедуры.
Буденная сообщила о последних днях жизни народного артиста Михаила Державина

«Его привезли в больницу. Он пролежал в палате более двух дней в коме. Мы этого ждали», - сказала Буденная.

О том, что народный артист России скончался, сообщили работники театра города Москвы. Артисту на тот момент исполнилось уже 81 год.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Владислав Швец Вчера, 16:27
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