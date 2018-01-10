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Сергей Семёнов сказал, что предпочёл бы Диану Шурыгину вовсе не знать
Сергей Семёнов более года назад был осуждён за изнасилование Дианы Шурыгиной. Юноша стал очень знаменитым благодаря шумихе, которая произошла из-за шумного судебного разбирательства. Парень сказал, что предпочёл бы Диану вовсе не знать.

Сергей Семёнов сказал, что предпочёл бы Диану Шурыгину вовсе не знать

Семёнов сообщил, что если бы смог поменять свою жизнь то, он бы предпочёл не встречать Шурыгину. Парень жалеет о совершенной ошибке, из-за которой чуть не сломал себе жизнь. Досрочно освобождённый Сергей заявил, что в своей жизни не хочет встречать Диану.

Юноша добавил, что если можно бы было отмотать время назад то, он бы значительно лучше пригляделся к своему окружению, ставшему одним из ряда причин случившегося. Сергей сознался, что отныне будет более смелее и серьёзнее, потому что сейчас тюремный срок отбывают парни, которые даже не совершали изнасилования.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:20
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