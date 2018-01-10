Сергей Семёнов сказал, что предпочёл бы Диану Шурыгину вовсе не знать

Семёнов сообщил, что если бы смог поменять свою жизнь то, он бы предпочёл не встречать Шурыгину. Парень жалеет о совершенной ошибке, из-за которой чуть не сломал себе жизнь. Досрочно освобождённый Сергей заявил, что в своей жизни не хочет встречать Диану.Юноша добавил, что если можно бы было отмотать время назад то, он бы значительно лучше пригляделся к своему окружению, ставшему одним из ряда причин случившегося. Сергей сознался, что отныне будет более смелее и серьёзнее, потому что сейчас тюремный срок отбывают парни, которые даже не совершали изнасилования.