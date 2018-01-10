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Ева Лонгория первый раз появилась на публике после того, как сообщила о беременности
Известная актриса Ева Лонгория после небольшого перерыва наконец-то вышла в свет в своем интересном положении. Беременность девушке к лицу, выглядит она потрясающе.

Ева Лонгория первый раз появилась на публике после того, как сообщила о беременности


Знаменитая во всем мире американская киноактриса, продюсер, дизайнер и модель не так давно оповестила всех о своей долгожданной беременности и после небольшого перерыва наконец-то появилась на публике. Это событие произошло на 75-й церемонии Золотого глобуса, которая проходила в Лос-Анджелесе. Красотка досконально подготовилась к этому мероприятию и лично поделилась на страничке в Instagram снимками со своим участием на церемонии.

Как и большинство других актрис, которые участвовали в этом мероприятии, у Евы Лонгории выбор пал на черный наряд. Такой внешний вид был подобран в знак недовольства против насилия над женским полом. Несмотря на цвет, подобранное платье шикарно смотрелось на ней. Оно было достаточно скромным и идеально подчеркивало округлившийся животик звезды, а женственности актрисе придало глубокое декольте. Ева была очень привлекательна, сияла от счастья и время от времени нежно касалась своего живота, как будто напоминая всем о своем интересном положении. И это не удивительно, ведь она впервые собирается стать мамой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:36
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