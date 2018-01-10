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Kodak запускает криптовалюту для фотографов
Американская компания Kodak обзавелась собственной криптовалютой KODAKCoin и запустила ее в оборот. Целевая аудитория KODAKCoin – фотоагентства и фотографы, которые отныне смогут намного эффективней контролировать свои права на фотокомпозиции.

Kodak запускает криптовалюту для фотографов


Посредством KODAKCoin как профессиональные фотографы, так и любители, получают возможность зарабатывать деньги на своих работах, выставляя их на блокчейн-платформе KODAKOne. Здесь же становится вполне реально отслеживать прецеденты, когда фотографии кто-то использует без лицензии на то.

Джеф Кларк, руководитель Kodak, уверен, что их криптовалюта и технология блокчейн способны разрешить доселе все еще остающуюся актуальной проблему нарушения авторских прав на фотографические изображения.

Факт запуска собственной криптовалюты поднял акции Kodak на фондовой бирже больше, чем на 120 процентов.
С конца 1990-х годов бурное развитие цифровых технологий и, в первую очередь – цифровой фотографии, превратили компанию Kodak в убыточную.
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Добавил: George21 Вчера, 20:50
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