Антон Гусев сообщил, что ничего не знает об увольнении няни своего сына Даниэля
Недавняя новость о том, что Евгения Феофилактова уволила няню своего маленького сына Даниэля, взволновала фанатов, ведь мальчик был близок с женщиной. Отец ребёнка Антон Гусев заявил, что ничего об этом не слышал.
Антон поспешил успокоить разволновавшихся поклонников, сообщив, что няня, скорее всего, так и продолжает заниматься ребёнком. Мужчина уверяет, что Евгения не могла не рассказать об увольнении, ведь речь идёт о совместном сыне.
Как известно, Гусев встречался с Даниэлем в Новый год, и тогда всё было нормально. Сейчас намечается очередное свидание, а фанаты с нетерпением ждут вестей о реальном положении дел.
Естественно, что объяснить появившиеся слухи об увольнении няни просили и саму Феофилактову, которая упорно отмалчивается. И вообще, телезвезда стала заметно менее активной в социальных сетях, переехав в дом богатого возлюбленного.
Фолловеры связывают увольнение няни, если оно действительно имеет место, именно с переездом в загородный дом. Предположения такие, что женщина не захотела убирать огромное жилище, поэтому приняла решение разорвать контракт.
Антон поспешил успокоить разволновавшихся поклонников, сообщив, что няня, скорее всего, так и продолжает заниматься ребёнком. Мужчина уверяет, что Евгения не могла не рассказать об увольнении, ведь речь идёт о совместном сыне.
Как известно, Гусев встречался с Даниэлем в Новый год, и тогда всё было нормально. Сейчас намечается очередное свидание, а фанаты с нетерпением ждут вестей о реальном положении дел.
Естественно, что объяснить появившиеся слухи об увольнении няни просили и саму Феофилактову, которая упорно отмалчивается. И вообще, телезвезда стала заметно менее активной в социальных сетях, переехав в дом богатого возлюбленного.
Фолловеры связывают увольнение няни, если оно действительно имеет место, именно с переездом в загородный дом. Предположения такие, что женщина не захотела убирать огромное жилище, поэтому приняла решение разорвать контракт.