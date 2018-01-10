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Антон Гусев сообщил, что ничего не знает об увольнении няни своего сына Даниэля
Недавняя новость о том, что Евгения Феофилактова уволила няню своего маленького сына Даниэля, взволновала фанатов, ведь мальчик был близок с женщиной. Отец ребёнка Антон Гусев заявил, что ничего об этом не слышал.

Антон поспешил успокоить разволновавшихся поклонников, сообщив, что няня, скорее всего, так и продолжает заниматься ребёнком. Мужчина уверяет, что Евгения не могла не рассказать об увольнении, ведь речь идёт о совместном сыне.

Антон Гусев сообщил, что ничего не знает об увольнении няни своего сына Даниэля

Как известно, Гусев встречался с Даниэлем в Новый год, и тогда всё было нормально. Сейчас намечается очередное свидание, а фанаты с нетерпением ждут вестей о реальном положении дел.

Естественно, что объяснить появившиеся слухи об увольнении няни просили и саму Феофилактову, которая упорно отмалчивается. И вообще, телезвезда стала заметно менее активной в социальных сетях, переехав в дом богатого возлюбленного.

Фолловеры связывают увольнение няни, если оно действительно имеет место, именно с переездом в загородный дом. Предположения такие, что женщина не захотела убирать огромное жилище, поэтому приняла решение разорвать контракт.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:05
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