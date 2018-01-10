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Павел Дуров собирается сделать Telegram конкурентом Visa и Mastercard
Павел Дуров, являющийся основателем популярного мессенджера Telegram, хочет криптовалюту сделать массовым платежным инструментом с помощью создания собственной специальной блокчейн-платформы TON - Telegram Open Network.

Павел Дуров собирается сделать Telegram конкурентом Visa и Mastercard

Дуров, собирается решить все проблемы, не дающие популярным криптовалютам стать реальной альтернативой системам Mastercard и Visa. Несмотря на всю имеющуюся мощь распределенных систем, обеспечивающих работу криптовалют, их транзакции происходят слишком медленно. К примеру, сеть Bitcoin позволяет проводить 7 транзакций в секунду.

Разобраться со всеми существующими тонкостями криптовалют довольно сложно даже подкованным пользователям. Вследствие этого обычный потребитель, который далёк от IT, теряется, в случае необходимости проведения оплаты биткоинами. Дуров хочет решить данные проблемы. Так TON, интегрированный в Telegram, должна стать очень быстрой, простой блокчейн-платформой.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:50
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