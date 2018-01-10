Александра Черно возмутила зрителей грязной головой

Первое, на что фолловеры обратили внимание, это жирные волосы Александры, которые, как кажется теперь многим, девушка моет очень редко. Кто-то даже отметил, что рейтинговая брюнетка и вовсе моется раз в месяц. К слову, количество походов Черно в душ узнать невозможно, но одно зрителям ясно точно - в эфирах её новый стиль совсем не привлекает.До этого Александра обещала изменить свою жизнь в корне и собиралась сделать себе каре, а также перекраситься в светлый цвет. Но потом по известным только ей причинам решила нарастить волосы и стать брюнеткой. Фанаты сочли, что Черно сделала это, чтобы вернуть Иосифа Оганесяна.Черно и Оганесян, напомним, расстались около трёх недель назад, и расстались ребята, кажется, окончательно - девушка вернулась на Поляну в Москву. Какое-то время Александра хотела закрутить роман с новеньким участником "Дома-2" Михаилом Вырским, но ничего не получилось.