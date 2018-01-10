Александра Черно возмутила зрителей грязной головой
Александра Черно, которая не перестаёт хвастаться своей новой причёской в Instagram, появилась в стоп-кадрах, подтвердив мнение некоторых зрителей о том, что в эфире и без фотошопа её сегодняшний имидж смотрится совсем не так хорошо, как ей бы хотелось.
Первое, на что фолловеры обратили внимание, это жирные волосы Александры, которые, как кажется теперь многим, девушка моет очень редко. Кто-то даже отметил, что рейтинговая брюнетка и вовсе моется раз в месяц. К слову, количество походов Черно в душ узнать невозможно, но одно зрителям ясно точно - в эфирах её новый стиль совсем не привлекает.
До этого Александра обещала изменить свою жизнь в корне и собиралась сделать себе каре, а также перекраситься в светлый цвет. Но потом по известным только ей причинам решила нарастить волосы и стать брюнеткой. Фанаты сочли, что Черно сделала это, чтобы вернуть Иосифа Оганесяна.
Черно и Оганесян, напомним, расстались около трёх недель назад, и расстались ребята, кажется, окончательно - девушка вернулась на Поляну в Москву. Какое-то время Александра хотела закрутить роман с новеньким участником "Дома-2" Михаилом Вырским, но ничего не получилось.
Первое, на что фолловеры обратили внимание, это жирные волосы Александры, которые, как кажется теперь многим, девушка моет очень редко. Кто-то даже отметил, что рейтинговая брюнетка и вовсе моется раз в месяц. К слову, количество походов Черно в душ узнать невозможно, но одно зрителям ясно точно - в эфирах её новый стиль совсем не привлекает.
До этого Александра обещала изменить свою жизнь в корне и собиралась сделать себе каре, а также перекраситься в светлый цвет. Но потом по известным только ей причинам решила нарастить волосы и стать брюнеткой. Фанаты сочли, что Черно сделала это, чтобы вернуть Иосифа Оганесяна.
Черно и Оганесян, напомним, расстались около трёх недель назад, и расстались ребята, кажется, окончательно - девушка вернулась на Поляну в Москву. Какое-то время Александра хотела закрутить роман с новеньким участником "Дома-2" Михаилом Вырским, но ничего не получилось.