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Ольга Бузова призывает девушек не забывать о своей гордости
Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова дала интервью, в рамках которого заявила, что каждая девушка должна помнить о своей гордости и обязательно любить себя.

В декабре 2017 года Бузова презентовала новую песню под названием "Вай-фай", которая моментально стала очередным её хитом. В данной композиции звезда реалити-шоу "Дома-2" воспевает неверных мужчин, которые раздают себя всем подряд. Но в разговоре с журналистами Ольга подчеркнула, что не все мужчины такие, есть и достойные, просто в её жизни они пока не попадались.

Ольга Бузова призывает девушек не забывать о своей гордости

Фанаты Бузовой не сомневаются, что её новый хит "Wi-Fi" посвящён бывшему супругу, футболисту Дмитрию Тарасову, с которым развелась в декабре 2016 года, прожив вместе более 4 лет.

"Я хочу сказать о другом: призываю девчонок помнить о своей гордости, любить себя и не размениваться", - сказала 31-летняя знаменитость, которая не раз уже обжигалась неудачными отношениями с представителями противоположного пола.

Теперь звезда шоу-бизнеса опасается подпускать близко к сердцу кого-либо, опасаясь снова оказаться в неприятной ситуации, ведь душевные раны ещё не успели затянуться после предательства Тарасова.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:31
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