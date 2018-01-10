Ольга Бузова призывает девушек не забывать о своей гордости

"Я хочу сказать о другом: призываю девчонок помнить о своей гордости, любить себя и не размениваться", - сказала 31-летняя знаменитость, которая не раз уже обжигалась неудачными отношениями с представителями противоположного пола.

В декабре 2017 года Бузова презентовала новую песню под названием "Вай-фай", которая моментально стала очередным её хитом. В данной композиции звезда реалити-шоу "Дома-2" воспевает неверных мужчин, которые раздают себя всем подряд. Но в разговоре с журналистами Ольга подчеркнула, что не все мужчины такие, есть и достойные, просто в её жизни они пока не попадались.Фанаты Бузовой не сомневаются, что её новый хит "Wi-Fi" посвящён бывшему супругу, футболисту Дмитрию Тарасову, с которым развелась в декабре 2016 года, прожив вместе более 4 лет.Теперь звезда шоу-бизнеса опасается подпускать близко к сердцу кого-либо, опасаясь снова оказаться в неприятной ситуации, ведь душевные раны ещё не успели затянуться после предательства Тарасова.