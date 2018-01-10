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Перис Хилтон мечтает сразу о 3 свадьбах со своим будущим мужем
Светская львица взволнована предстоящим событием и начала обдумывает все мелочи будущего торжества.

Перис Хилтон мечтает сразу о 3 свадьбах со своим будущим мужем


Американская актриса, певица, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон недавно приняла предложение руки и сердца от актера Криса Зилка и целиком погрузилась в предсвадебные заботы. На данный момент актриса обдумывает все мелочи будущего торжества. Пэрис мечтает сразу о трех свадьбах, ведь на свой День рождения она организовала целых пять вечеринок, и это было весело и прекрасно. Так что этот вопрос временно остается открытым, до тех пор пока не произойдет встреча с родителями новобрачной.

Совсем недавно, на прошедшей неделе, стало известно о помолвке светской львицы и киноактера Криса Зилка. Находясь на горнолыжном отдыхе в Аспене, ее возлюбленный опустился на колено и подарив кольцо с камнем внушительного размера, сделал любимой желанное предложение стать его супругой. Естественно певица дала согласие и подчеркнула, что никогда не сможет забыть этот день, что безумно счастлива, так как встретила идеального для себя человека. А чтобы оградить себя от грабителей и уберечь драгоценность красотка наняла секьюрити.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:10
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