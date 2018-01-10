АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чрезмерное использование земных ресурсов может привести к исчезновению привычных человеческих вещей
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018

Компания GM намерена сделать электрокары прибыльными
Компания General Motors к 2021 году к 2021 году планирует наладить выпуск электромобилей, которые будут приносить доход. О прибыльных электрокарах накануне сообщил руководитель General Motors.

Компания GM намерена сделать электрокары прибыльными


Как стало известно, разработчики General Motors планируют создать дешёвые аккумуляторные батареи, а это в свою очередь позволит уменьшить стоимость электромобилей. При этом батареи получат улучшенный энергетический поток и усовершенствованную систему охлаждения.

К 2020 году в компании General Motors планируют создать электрический кроссовер, который выйдет под брендом Buick. Новый электрокар построят на базе Chevrolet Bolt, его оснастят 200-сильными электрическими моторами и набором 60-киловаттных аккумуляторов. Запас хода новинки составит 380 километров.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи рассказали о важности «разгрузочного»
Поклонники Натальи Ионовой-Чистяковой пришли в
Ромелу Лукаку не продлил контракт с «Эвертоном»
Стивен Хокинг заявил, что Земля превратится в
Сенат США решил разобраться с проблемой
Обложку «Playboy» впервые украсит
Просмотреть все новости