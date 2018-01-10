Компания GM намерена сделать электрокары прибыльными
Компания General Motors к 2021 году к 2021 году планирует наладить выпуск электромобилей, которые будут приносить доход. О прибыльных электрокарах накануне сообщил руководитель General Motors.
Как стало известно, разработчики General Motors планируют создать дешёвые аккумуляторные батареи, а это в свою очередь позволит уменьшить стоимость электромобилей. При этом батареи получат улучшенный энергетический поток и усовершенствованную систему охлаждения.
К 2020 году в компании General Motors планируют создать электрический кроссовер, который выйдет под брендом Buick. Новый электрокар построят на базе Chevrolet Bolt, его оснастят 200-сильными электрическими моторами и набором 60-киловаттных аккумуляторов. Запас хода новинки составит 380 километров.
Как стало известно, разработчики General Motors планируют создать дешёвые аккумуляторные батареи, а это в свою очередь позволит уменьшить стоимость электромобилей. При этом батареи получат улучшенный энергетический поток и усовершенствованную систему охлаждения.
К 2020 году в компании General Motors планируют создать электрический кроссовер, который выйдет под брендом Buick. Новый электрокар построят на базе Chevrolet Bolt, его оснастят 200-сильными электрическими моторами и набором 60-киловаттных аккумуляторов. Запас хода новинки составит 380 километров.
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Добавил: Алина Вчера, 20:40