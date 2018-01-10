Компания GM намерена сделать электрокары прибыльными

Как стало известно, разработчики General Motors планируют создать дешёвые аккумуляторные батареи, а это в свою очередь позволит уменьшить стоимость электромобилей. При этом батареи получат улучшенный энергетический поток и усовершенствованную систему охлаждения.К 2020 году в компании General Motors планируют создать электрический кроссовер, который выйдет под брендом Buick. Новый электрокар построят на базе Chevrolet Bolt, его оснастят 200-сильными электрическими моторами и набором 60-киловаттных аккумуляторов. Запас хода новинки составит 380 километров.