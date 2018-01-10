Бывшая возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась в эротической фотосессии

Двадцатишестилетняя Рокси Хорнер снялась в фотосессии для рекламной кампании бренда из Австралии Lingerie. Британская модель позировала перед камерами в нижнем белье. Девушка показала на своем идеальном теле все двенадцать моделей нижнего белья. Бывшая возлюбленная Ди Каприо на откровенных публикациях предстала в нижнем белье красного цвета лежа на постели.Уже на других фото Хорнер запечатлена в образе женщины-вампир. Но, невзирая на светящийся цвет лица и завидную фигуру, сама Рокси Хорнер идеальной себя не считает и критически относится касательно своей внешности.