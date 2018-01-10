Subaru в Токио представит концепт-кар VIZIV Performance STI

Мамору Ишии - руководитель проекта разработки новой WRX раньше отмечал, что версия выступает предварительным просмотром, непосредственно для новой «заряженной» версии Subaru WRX STI. Новую Subaru Viziv Performance STI наделят массивным антикрылом в задней части кузова, целым рядом спортивных красных акцентов. На отдельных частях кузова имеются логотипы STI.В настоящее время нет данных про технические характеристики нового концепта. Модель спроектировали на новой базе Subaru Global Platform. Раньше разработчики отказались применять бензиновый 2,5-литровый турбомотор. Они пообещали заменить его более современным мотором.