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Subaru в Токио представит концепт-кар VIZIV Performance STI
Японская автокомпания Subaru во время международного токийского автосалона, запланированного на 12 января, планирует представить «заряженную» версию концептуального современного Subaru Viziv Performance STI. Модель выступает прототипом серийной версии Subaru WRX STI новой генерации.

Subaru в Токио представит концепт-кар VIZIV Performance STI

Мамору Ишии - руководитель проекта разработки новой WRX раньше отмечал, что версия выступает предварительным просмотром, непосредственно для новой «заряженной» версии Subaru WRX STI. Новую Subaru Viziv Performance STI наделят массивным антикрылом в задней части кузова, целым рядом спортивных красных акцентов. На отдельных частях кузова имеются логотипы STI.

В настоящее время нет данных про технические характеристики нового концепта. Модель спроектировали на новой базе Subaru Global Platform. Раньше разработчики отказались применять бензиновый 2,5-литровый турбомотор. Они пообещали заменить его более современным мотором.
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:00
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