Марина Африкантова заставила зрителей вздрогнуть стоп-кадром, где кажется старше своей матери

В Сети появился снимок, где можно видеть, что Марина не кажется молодой и красивой, как многие фанаты привыкли считать. Кроме того, вспомнив, что подобные снимки стали всё чаще появляться в Интернете, народ принялся думать, что дело вовсе не в плохом ракурсе непрофессионального оператора.Уже нашлось немало людей, предрекающих потерю звания самой прелестной красотки "Дома-2". Кто-то даже отметил, что на новой фотографии Марина выглядит старше своей матери. Это, конечно, преувеличение, но в каждой шутке есть доля правды, не сомневаются зрители, не торопящиеся вставать на защиту блондинки.Что интересно, в последнее время многие уже даже перестали считать Марину спокойной и застенчивой, так как её возлюбленный Роман Капаклы слишком часто стал страдать от колких высказываний девушки в его адрес. На днях, к примеру, Африкантова назвала парня "тупым качком".