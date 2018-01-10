Рустам Солнцев уверен, что Анастасию Костенко ждёт печальная участь в браке с Тарасовым

"Ты посмотри на этого клоуна в пиджаке официанта, который решил, наконец, жениться. Этот человек и правда стоит того? Он не стоит ни переживаний, ни слез", - сказал Рустам.

Солнцев, который активно занимается тем, что обсуждает новости шоу-бизнеса, не мог пройти мимо женитьбы Тарасова и Костенко. Прежде всего шоумен обратился к бывшей супруге полузащитника "Локомотива" Ольге Бузовой, которая сильно страдала после развода.Рустам попросил Ольгу посмотреть назад и задать себе вопрос: стоило ли этому мужчине посвящать песни, стихи, лить по нему горькие слёзы и убиваться? Сам экс-участник скандальной телестройки считает, что точно не стоило.Также Солнцев посочувствовал Анастасии Костенко, которая стала женой Дмитрия Тарасова. По его мнению, ничего хорошего девушку в браке не ждёт, потому как, скорее всего, очень скоро спортсмен утеряет интерес к ней, что закончится неминуемым расставанием.