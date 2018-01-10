В США стартовал предварительный заказ на «умные трусы» Skiin

Американская компания Myant объявила о приеме предварительных заказов на комплекты своего нового изобретения, представляющее собой инновационное нижнее белье, способное контролировать все процессы в организме и не только.Кроме контроля, интеллектуальные трусы позволяют определить, или же – запрограммировать – график активности владельца смарт-трусов, отталкиваясь от его биологического ритма. Функциональные способности нижнего белья приводятся в действие благодаря специальным сенсорам, контролирующими температуру тела, артериальное давление, сердечный ритм и физическую активность вместе с потоотделением. Учитывая интенсивность физических нагрузок, чудо-трусы могут подобрать им и музыкальное сопровождение.Знать о состоянии своего организма, а значит и потенциальной работоспособности, обладатели смарт-новинки будут иметь возможность через соответствующее мобильное приложение.Еще одна почти фантастическая возможность трусов Skiin: с их помощью можно управлять опциями «умного дома». Например, подкорректировать температуру в комнатах.Цена смарт-трусов как женских, так и мужских – вполне демократичная: от 279 до 349 долларов.