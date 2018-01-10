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Сергей Кучеров возмутил зрителей вызывающим стремлением стать ведущим "Дома-2"
Популярный участник "Дома-2" Сергей Кучеров, заявивший о своём желании стать ведущим проекта ТНТ, в последнее время стал меньше нравиться зрителям из-за своего не самого лучшего, как считают фанаты реалити-шоу, поведения.

Молодой человек, как известно, метит на место, которое не так давно ещё получила его возлюбленная Юлия Ефременкова. С ней он встретился и построил любовь на периметре. В данный момент мужчина не желает даже участвовать в "Свадьбе на миллион", пребывая в статусе обычного участника, и хочет быть ведущим, что, по словам парня, позволит организаторам и всем остальным увидеть его и Юлию в конкурсе.

Сергей Кучеров возмутил зрителей вызывающим стремлением стать ведущим "Дома-2"

Кроме того, недавно Сергей стал слишком часто посмеиваться над фолловерами и своими коллегами по телестройке, показывая тёмные стороны своего характера. При этом Иосифа Оганесяна, армянин, по слухам, не нравится силачу больше всего, Кучеров вообще то и дело осуждает.

Несмотря на тот факт, что такое поведение ведущему, который должен относится ко всем участникам одинаково, явно не нужно, зрители уверены, что ведёт себя Сергей столь вызывающе - привлекает внимание организаторов именно из-за желания повысить свой статус на "Доме-2".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 14:48
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