Сергей Кучеров возмутил зрителей вызывающим стремлением стать ведущим "Дома-2"

Молодой человек, как известно, метит на место, которое не так давно ещё получила его возлюбленная Юлия Ефременкова. С ней он встретился и построил любовь на периметре. В данный момент мужчина не желает даже участвовать в "Свадьбе на миллион", пребывая в статусе обычного участника, и хочет быть ведущим, что, по словам парня, позволит организаторам и всем остальным увидеть его и Юлию в конкурсе.Кроме того, недавно Сергей стал слишком часто посмеиваться над фолловерами и своими коллегами по телестройке, показывая тёмные стороны своего характера. При этом Иосифа Оганесяна, армянин, по слухам, не нравится силачу больше всего, Кучеров вообще то и дело осуждает.Несмотря на тот факт, что такое поведение ведущему, который должен относится ко всем участникам одинаково, явно не нужно, зрители уверены, что ведёт себя Сергей столь вызывающе - привлекает внимание организаторов именно из-за желания повысить свой статус на "Доме-2".