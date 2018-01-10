Ким Кардашьян позирует на кухне в одном нижнем белье

Кардашьян в своем блоге Instagram выложила публикацию, на которой она запечатлена в белом нижнем белье, стоя на кухне. Звезда поведала, что вернуть прежней вес ей помогли коктейли, который заменяют приём пищи.Однако фолловеров больше привлекло внимание идеальное тело Ким. Многие подписчики отметили, что модель сейчас еще в лучшей форме. Снимок знаменитости за десять часов набрал свыше двух миллионов лайков и около 25 тысяч комментариев.