Ким Кардашьян позирует на кухне в одном нижнем белье
Ким Кардашьян продолжает радовать своих фанатов откровенными публикациями. В этот раз звезда рассказала секрет, как она себя приводит в форму после новогодних праздников. Мать двоих детей в рамках Instagram обнародовала фото, на котором запечатлено, как она стоит в одном нижнем белье, при этом пьёт протеиновый коктейль.
Кардашьян в своем блоге Instagram выложила публикацию, на которой она запечатлена в белом нижнем белье, стоя на кухне. Звезда поведала, что вернуть прежней вес ей помогли коктейли, который заменяют приём пищи.
Однако фолловеров больше привлекло внимание идеальное тело Ким. Многие подписчики отметили, что модель сейчас еще в лучшей форме. Снимок знаменитости за десять часов набрал свыше двух миллионов лайков и около 25 тысяч комментариев.
Кардашьян в своем блоге Instagram выложила публикацию, на которой она запечатлена в белом нижнем белье, стоя на кухне. Звезда поведала, что вернуть прежней вес ей помогли коктейли, который заменяют приём пищи.
Однако фолловеров больше привлекло внимание идеальное тело Ким. Многие подписчики отметили, что модель сейчас еще в лучшей форме. Снимок знаменитости за десять часов набрал свыше двух миллионов лайков и около 25 тысяч комментариев.