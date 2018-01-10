Мягкие актуаторы разработали для работы с хрупкими предметами

Многие известные миру актуаторы не гарантируют сто процентную целостность хрупких и мягких грузов. Основной принцип их действия базируется на пневматике или электричестве.Инженерами представлены конструкции мягких актуаторов, преимущества которых основаны на работе с применением жидкого диэлектрика. Специфика их действия подразумевает работу не с тяжелыми грузами, а поднятие только мягких и хрупких, весом, не превышающим 4 килограмма.Разработчики объяснили, что рост популярности их актуаторов будет мгновенным, достаточно упомянуть о их долговечности. К тому же производство не требует больших средств, а это значительно сокращает их стоимость. Рост спроса ожидается при оценке всех преимуществ, которые предусмотрены разработчиками.