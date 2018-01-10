Поклонники были приятно удивлены фото Светланы Ходченковой без макияжа

Одна из безумно красивых и популярных российских молодых актрис, привлекательная блондинка Светлана Ходченкова после тяжелых трудовых будней решила немного отдохнуть. Ее выбор остановился на острове Бали. На ее страничке в социальных сетях появилось много снимков с отпуска. На них красотка позирует на яхте, в открытых купальниках, где можно прекрасно рассмотреть идеальную фигуру Светланы. Также она не устает удивлять подписчиков новыми образами, в которых девушка выходит прогуляться.А на недавнем фото Ходченкова решила отдохнуть и от макияжа, в доказательство чего выложила фото своей природной красоты, на котором она уже успела приобрести красивый загар. Этот снимок вызвал бурю эмоций у поклонников и ее засыпали комплиментами. Фолловеры поддержали девушку положительными комментариями, ведь выглядит она прекрасно. Они сказали, что в таком виде артистка смотрится намного моложе своих лет и что некоторые не сразу узнали Ходченкову, подумав, что это молодая девочка. Так что можно с уверенностью сказать, что отдых идет на пользу Светлане.