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В Hyundai подтверждена работа над конкурентом Ferrari и Porsche
Корейская компания Hyundai собирается разработать абсолютно новый суперкар, выпускаемый под новым премиальным автобрендом Genesis. Он сможет составить конкуренцию новинкам от Ferrari и Porsche.

В Hyundai подтверждена работа над конкурентом Ferrari и Porsche

Согласно ожиданиям, версию наделят системой заднего привода, гибридным мотором, имеющим сразу несколько электромоторов. Новинку наделят шильдиками премиального бренда Genesis. Новый суперкар выполнят в формате двухдверного заднеприводного купе, которое базируется на специальной современной модульной платформе. Высокая мощность обеспечивается бензиновым силовым агрегатом, который сочетается с рядом электродвигателей.

Очевидным является то, что в разработке версии примет участие подразделение Hyundai N, под руководством опытного инженера Альберта Бирмана. Следует напомнить, что в апреле прошлого года Манфред Фитцджеральд, являющийся руководителем Genesis, исключал ещё пока возможность создания суперкара.
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:10
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