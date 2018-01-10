В Hyundai подтверждена работа над конкурентом Ferrari и Porsche

Согласно ожиданиям, версию наделят системой заднего привода, гибридным мотором, имеющим сразу несколько электромоторов. Новинку наделят шильдиками премиального бренда Genesis. Новый суперкар выполнят в формате двухдверного заднеприводного купе, которое базируется на специальной современной модульной платформе. Высокая мощность обеспечивается бензиновым силовым агрегатом, который сочетается с рядом электродвигателей.Очевидным является то, что в разработке версии примет участие подразделение Hyundai N, под руководством опытного инженера Альберта Бирмана. Следует напомнить, что в апреле прошлого года Манфред Фитцджеральд, являющийся руководителем Genesis, исключал ещё пока возможность создания суперкара.