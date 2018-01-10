В Hyundai подтверждена работа над конкурентом Ferrari и Porsche
Корейская компания Hyundai собирается разработать абсолютно новый суперкар, выпускаемый под новым премиальным автобрендом Genesis. Он сможет составить конкуренцию новинкам от Ferrari и Porsche.
Согласно ожиданиям, версию наделят системой заднего привода, гибридным мотором, имеющим сразу несколько электромоторов. Новинку наделят шильдиками премиального бренда Genesis. Новый суперкар выполнят в формате двухдверного заднеприводного купе, которое базируется на специальной современной модульной платформе. Высокая мощность обеспечивается бензиновым силовым агрегатом, который сочетается с рядом электродвигателей.
Очевидным является то, что в разработке версии примет участие подразделение Hyundai N, под руководством опытного инженера Альберта Бирмана. Следует напомнить, что в апреле прошлого года Манфред Фитцджеральд, являющийся руководителем Genesis, исключал ещё пока возможность создания суперкара.
Согласно ожиданиям, версию наделят системой заднего привода, гибридным мотором, имеющим сразу несколько электромоторов. Новинку наделят шильдиками премиального бренда Genesis. Новый суперкар выполнят в формате двухдверного заднеприводного купе, которое базируется на специальной современной модульной платформе. Высокая мощность обеспечивается бензиновым силовым агрегатом, который сочетается с рядом электродвигателей.
Очевидным является то, что в разработке версии примет участие подразделение Hyundai N, под руководством опытного инженера Альберта Бирмана. Следует напомнить, что в апреле прошлого года Манфред Фитцджеральд, являющийся руководителем Genesis, исключал ещё пока возможность создания суперкара.
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:10