Астрофизики создали робота MANTIS для космического бездорожья

Гибридная установка снабжена подвижным манипулятором, а система увеличенной мобильности позволяет MANTIS преодолевать любые препятствия. Установка была презентована на выставке CES-2018. Манипуляторная установка движется на 360 градусов, позволяя оператору машины полностью обозревать пространство вокруг. Космический робот способен развивать скорость до 30 км/ч.В настоящий момент Motiv Robotics плотно сотрудничают с NASA, разрабатывая очередной марсоход. Модульная система робота способна добавлять или убирать любые элементы по усмотрению оператора, позволяя за несколько минут менять конфигурацию устройства. Ходовая часть MANTIS подобна подвеске внедорожника, когда большинство узлов работает независимо.