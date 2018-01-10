В Сети опубликовали шпионские фото автомобиля BMW 8-Series

Известным чешским изданием Magazin ProDriver CZ в соцсети Facebook были опубликованы свежие шпионские снимки нового роскошного купе типа BMW 8-Series, запечатлённого на заводе автобренда. Авто представляет собой полностью серийное исполнение модели. Серийный BMW 8-Series верен в плане дизайна представленной ранее концепции. Новую версию наделили рельефной и агрессивной радиаторной решёткой, полностью зауженной светодиодной оптикой.Товарным названием новинки будет BMW 850i. Авто оснащается 4,4-литровым V8 с эффективной системой двойного турбонаддува. Для 860i скорее всего зарезервировали битурбированный 6,6-литровый V12. Транспортное средство BMW 8-Series должны премировать уже в текущем году.