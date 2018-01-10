Электрическую версию суперкара Chevrolet C8 Corvette представят на CES

Электрический суперкар Genovation GXE создан на базе американского суперкара Chevrolet C8 Corvette. Под капотом нового суперкара установлена электрическая силовая установка, благодаря которой автомобиль может развивать скорость до 352 км/час. В качестве трансмиссии выступает классическая механическая коробка передач. До первой «сотни» суперкар набирает разгон за 2,9 секунды.Электрический суперкар Genovation GXE оснащён пятью аккумуляторными батареями, общая ёмкость которых составляет 61,6 кВт/ч. По словам разработчиков, одного заряда электрокару хватит на путь продолжительностью 280 километров. Суперкар Genovation GXE будет выпущен лимитированной партией в количестве 70 экземпляров.