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Электрическую версию суперкара Chevrolet C8 Corvette представят на CES
На выставке потребительской электроники CES-2018 будет представлен полностью электрический суперкар Genovation GXE. По сути новинка представляет собой Chevrolet C8 Corvette, у которого под капотом установлены два электрических мотора, генерирующих 790 лошадиных сил.

Электрическую версию суперкара Chevrolet C8 Corvette представят на CES


Электрический суперкар Genovation GXE создан на базе американского суперкара Chevrolet C8 Corvette. Под капотом нового суперкара установлена электрическая силовая установка, благодаря которой автомобиль может развивать скорость до 352 км/час. В качестве трансмиссии выступает классическая механическая коробка передач. До первой «сотни» суперкар набирает разгон за 2,9 секунды.

Электрический суперкар Genovation GXE оснащён пятью аккумуляторными батареями, общая ёмкость которых составляет 61,6 кВт/ч. По словам разработчиков, одного заряда электрокару хватит на путь продолжительностью 280 километров. Суперкар Genovation GXE будет выпущен лимитированной партией в количестве 70 экземпляров.
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Добавил: Алина Вчера, 19:20
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