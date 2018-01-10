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Nike обеспечили сборную США одеждой для получения медалей на Олимпиаде
Американский производитель спортивной одежды Nike создал форму, в которой спортсмены из США будут получать медали на грядущей зимней Олимпиаде, информирует издание Highsnobiety.

Nike обеспечили сборную США одеждой для получения медалей на Олимпиаде


Коллекция будет доступна для массового потребителя с 15 января, когда официальная экипировка появится в интернет-магазине Nike. Спортивный костюм представлен белой курткой с водоотталкивающим покрытием, темными брюками, а также синей ветровкой, кроссовками в тон главному стилю одежды и перчатками.

Данный набор американские победители должны будут надевать на церемонию вручения медалей. Корпорация Nike ведет отсчет своей деятельности с 1964 года, став знаменитым брендом и лидером рынка спортивной индустрии.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 18:50
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