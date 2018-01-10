Nike обеспечили сборную США одеждой для получения медалей на Олимпиаде

Коллекция будет доступна для массового потребителя с 15 января, когда официальная экипировка появится в интернет-магазине Nike. Спортивный костюм представлен белой курткой с водоотталкивающим покрытием, темными брюками, а также синей ветровкой, кроссовками в тон главному стилю одежды и перчатками.Данный набор американские победители должны будут надевать на церемонию вручения медалей. Корпорация Nike ведет отсчет своей деятельности с 1964 года, став знаменитым брендом и лидером рынка спортивной индустрии.