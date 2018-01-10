Эль-Ниньо растопил шельфовые ледники в Антарктиде

Как оказалось, на таяние льда вдоль материка оказало сильное влияние такое природное явление, как течение Эль-Ниньо. Под его воздействием Тихий океан находится уже на протяжении двух лет. Как следствие, экваториальные протиповерхностные воды, своими теплыми потоками, направились именно по направлению к ледникам Западной Антарктиды.Как сообщили климатологи, в ходе Эль-Ниньо ледники постепенно увеличивали размеры своей наземной части. А под водой происходили противоположные явления, причем таяние совершалось с неимоверной скоростью.Составление компьютерной модели высоты, габаритов и температуры ледников, позволило ученым успешно сделать анализ по таянию льда в течение ближайших лет. Особо отмечено, что благодаря изучению подобных процессов возможно определение ближайших активных действий со стороны Эль-Ниньо.