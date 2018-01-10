Эль-Ниньо растопил шельфовые ледники в Антарктиде
Учеными США проанализированы данные, связанные с изменениями климата, за периоды с 1994 по 2017 годы. Результаты указали на причины таяния в Антарктиде массивного слоя шельфовых ледников.
Как оказалось, на таяние льда вдоль материка оказало сильное влияние такое природное явление, как течение Эль-Ниньо. Под его воздействием Тихий океан находится уже на протяжении двух лет. Как следствие, экваториальные протиповерхностные воды, своими теплыми потоками, направились именно по направлению к ледникам Западной Антарктиды.
Как сообщили климатологи, в ходе Эль-Ниньо ледники постепенно увеличивали размеры своей наземной части. А под водой происходили противоположные явления, причем таяние совершалось с неимоверной скоростью.
Составление компьютерной модели высоты, габаритов и температуры ледников, позволило ученым успешно сделать анализ по таянию льда в течение ближайших лет. Особо отмечено, что благодаря изучению подобных процессов возможно определение ближайших активных действий со стороны Эль-Ниньо.
Как оказалось, на таяние льда вдоль материка оказало сильное влияние такое природное явление, как течение Эль-Ниньо. Под его воздействием Тихий океан находится уже на протяжении двух лет. Как следствие, экваториальные протиповерхностные воды, своими теплыми потоками, направились именно по направлению к ледникам Западной Антарктиды.
Как сообщили климатологи, в ходе Эль-Ниньо ледники постепенно увеличивали размеры своей наземной части. А под водой происходили противоположные явления, причем таяние совершалось с неимоверной скоростью.
Составление компьютерной модели высоты, габаритов и температуры ледников, позволило ученым успешно сделать анализ по таянию льда в течение ближайших лет. Особо отмечено, что благодаря изучению подобных процессов возможно определение ближайших активных действий со стороны Эль-Ниньо.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:10