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Эль-Ниньо растопил шельфовые ледники в Антарктиде
Учеными США проанализированы данные, связанные с изменениями климата, за периоды с 1994 по 2017 годы. Результаты указали на причины таяния в Антарктиде массивного слоя шельфовых ледников.

Как оказалось, на таяние льда вдоль материка оказало сильное влияние такое природное явление, как течение Эль-Ниньо. Под его воздействием Тихий океан находится уже на протяжении двух лет. Как следствие, экваториальные протиповерхностные воды, своими теплыми потоками, направились именно по направлению к ледникам Западной Антарктиды.

Эль-Ниньо растопил шельфовые ледники в Антарктиде


Как сообщили климатологи, в ходе Эль-Ниньо ледники постепенно увеличивали размеры своей наземной части. А под водой происходили противоположные явления, причем таяние совершалось с неимоверной скоростью.

Составление компьютерной модели высоты, габаритов и температуры ледников, позволило ученым успешно сделать анализ по таянию льда в течение ближайших лет. Особо отмечено, что благодаря изучению подобных процессов возможно определение ближайших активных действий со стороны Эль-Ниньо.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:10
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