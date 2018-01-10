Toyota и Mazda построят в Алабаме автозавод за $1,6 млрд

Про такое решение объявили в августе. Пока не сообщается, где он будет располагаться. Согласно ожиданиям, открытие завода, которое запланировали на 2021 год, обеспечит 4 000 новых рабочих мест. В рамках предприятия будут выпускать 300 000 авто в год. Это преимущественно авто Toyota Corolla, кроссоверы Mazda. В Алабаме действуют 3 других крупных автозавода, принадлежащих немецкой Daimler, южнокорейской Hyundai, японской Honda. В сентябре Daimer сообщила про планы инвестировать дополнительно 1 млрд. долларов в расширение в этом штате мощностей на собственном предприятии.Также в Хантсвилле расположен крупнейший в мире автозавод Toyota по производству моторов. В среду акции Mazda подорожали на 0,7 процента, а Toyota на 2,2 процента.