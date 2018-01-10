Жители РФ назвали самые надежные виды хранения сбережений

Самым популярным и надежным способом хранения сбережений граждане России продолжают считать недвижимость. Но доля приверженцев такой точки зрения, тем не менее, сокращается (в 2015 году вкладывать деньги в недвижимость готовы были 65% граждан, то в 2017 году – уже 49%).До 25 процентов увеличилось число россиян, накопляющих сбережения на депозитных рублевых счетах в банках (в 2015 году было 16%). Интерес к валютным сбережениям несколько снизился с 12% в 2015 г. до 9% в 2017 г.). В разы увеличился наличный способ хранения сбережений в рублях. Если три года назад так считали надежней 5% опрошенных, то согласно последнего опроса в ноябре 2017 года уже 21% отдает предпочтение осязать сбережения.Замыкает тройку наиболее надежных вложений приобретение золота и драгоценностей. Этот вид инвестиций считают наиболее выгодным 21% участников опроса.Не менее 97 процентов опрошенных считают ненадежными такие виды вложения и хранения денег, как инвестиционные фонды на паевых началах и негосударственные пенсионные фонды.