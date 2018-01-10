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Жители РФ назвали самые надежные виды хранения сбережений
Всероссийский опрос от Национального агентства финансовых исследований выяснил самые предпочтительные виды сбережений россиян.

Жители РФ назвали самые надежные виды хранения сбережений


Самым популярным и надежным способом хранения сбережений граждане России продолжают считать недвижимость. Но доля приверженцев такой точки зрения, тем не менее, сокращается (в 2015 году вкладывать деньги в недвижимость готовы были 65% граждан, то в 2017 году – уже 49%).

До 25 процентов увеличилось число россиян, накопляющих сбережения на депозитных рублевых счетах в банках (в 2015 году было 16%). Интерес к валютным сбережениям несколько снизился с 12% в 2015 г. до 9% в 2017 г.). В разы увеличился наличный способ хранения сбережений в рублях. Если три года назад так считали надежней 5% опрошенных, то согласно последнего опроса в ноябре 2017 года уже 21% отдает предпочтение осязать сбережения.

Замыкает тройку наиболее надежных вложений приобретение золота и драгоценностей. Этот вид инвестиций считают наиболее выгодным 21% участников опроса.

Не менее 97 процентов опрошенных считают ненадежными такие виды вложения и хранения денег, как инвестиционные фонды на паевых началах и негосударственные пенсионные фонды.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 18:20
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