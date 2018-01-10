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Соцопрос: Путин - самый популярный иностранный политик в Сербии
Российский президент Владимир Путин, согласно данным соцопроса компании Gallup, признан в Сербии наиболее популярным иностранным политиком. За данную кандидатуру проголосовало примерно 80% респондентов.

Соцопрос: Путин - самый популярный иностранный политик в Сербии


Около 61% сербов симпатизируют китайскому лидеру Си Цзиньпину. Европейские политики в рейтинге популярности сербского народа немного отстают, когда самый любимый иностранный политик из ЕС - Ангела Меркель, за которую проголосовало 38% сербских граждан. Примерно 30% респондентов отметили в любимчиках американского лидера и руководителя Французской республики.

Меньше всего симпатий сербы испытывают к главе Турции Реджепу Эрдогану, председателю правительства Соединенного Королевства Терезе Мэй и ее израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху. В самом конце рейтинга оказался иранский президент с 17% голосов. Стоит заметить, пишет ТАСС, что популярность Путина в Сербии остается неизменной последние 15 лет.
Политика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 19:00
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