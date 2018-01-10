Соцопрос: Путин - самый популярный иностранный политик в Сербии

Около 61% сербов симпатизируют китайскому лидеру Си Цзиньпину. Европейские политики в рейтинге популярности сербского народа немного отстают, когда самый любимый иностранный политик из ЕС - Ангела Меркель, за которую проголосовало 38% сербских граждан. Примерно 30% респондентов отметили в любимчиках американского лидера и руководителя Французской республики.Меньше всего симпатий сербы испытывают к главе Турции Реджепу Эрдогану, председателю правительства Соединенного Королевства Терезе Мэй и ее израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху. В самом конце рейтинга оказался иранский президент с 17% голосов. Стоит заметить, пишет ТАСС, что популярность Путина в Сербии остается неизменной последние 15 лет.