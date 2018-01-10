Ямалец хочет продать кроссовер Infiniti FX35 за один биткоин

На одометре авто отметка о пробеге показывает 200 000 км. Модель сохранилась в хорошем состоянии. Ямалец хочет за авто выручить 470 тысяч рублей, рассмотрит варианты обмена машины на более дешевое авто с доплатой, либо на гараж. Владелец также рассмотрит вариант расчёта криптовалютой. Он расценил кроссовер в один биткоин.Нужно отметить, что прокуратура Красноярска в середине декабря прошлого года пресекла попытку продажи авто за криптовалюту. В то время люксовый дилерский центр своим клиентам предложил роскошную версию Bentley Flying Spur приобрести за 55 биткоинов. Правоохранители сочли проведение такой сделки незаконной. Ценник пришлось в итоге исправить на рублёвый.