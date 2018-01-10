Ямалец хочет продать кроссовер Infiniti FX35 за один биткоин
Автолюбитель Ямало-Ненецкого АО собирается продать премиальный японский кроссовер версии Infiniti FX35 2003 модельного года за 470 тысяч рублей, либо обменять версию на прочее авто либо гараж. Владелец может также продать свою машину за один биткоин.
На одометре авто отметка о пробеге показывает 200 000 км. Модель сохранилась в хорошем состоянии. Ямалец хочет за авто выручить 470 тысяч рублей, рассмотрит варианты обмена машины на более дешевое авто с доплатой, либо на гараж. Владелец также рассмотрит вариант расчёта криптовалютой. Он расценил кроссовер в один биткоин.
Нужно отметить, что прокуратура Красноярска в середине декабря прошлого года пресекла попытку продажи авто за криптовалюту. В то время люксовый дилерский центр своим клиентам предложил роскошную версию Bentley Flying Spur приобрести за 55 биткоинов. Правоохранители сочли проведение такой сделки незаконной. Ценник пришлось в итоге исправить на рублёвый.
На одометре авто отметка о пробеге показывает 200 000 км. Модель сохранилась в хорошем состоянии. Ямалец хочет за авто выручить 470 тысяч рублей, рассмотрит варианты обмена машины на более дешевое авто с доплатой, либо на гараж. Владелец также рассмотрит вариант расчёта криптовалютой. Он расценил кроссовер в один биткоин.
Нужно отметить, что прокуратура Красноярска в середине декабря прошлого года пресекла попытку продажи авто за криптовалюту. В то время люксовый дилерский центр своим клиентам предложил роскошную версию Bentley Flying Spur приобрести за 55 биткоинов. Правоохранители сочли проведение такой сделки незаконной. Ценник пришлось в итоге исправить на рублёвый.
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Добавил: tantan61 Вчера, 17:50