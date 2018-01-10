Мед-инфо: вредные жиры признали полезными

Ученые активно заняты пересмотром роли жиров в рационе, а также их влияние на сердечно-сосудистые заболевания. Они провели глобальное исследование, в котором приняли участие 135 тысяч человек из почти 20 стран мира. Результат исследования показал, что нынешние ограничения на употребление жиров под собой научных обоснований не имеют. Ученые отметили, что замена жиров быстрыми углеводами (особенно в бедных странах) повышают риск смертности от сердечных заболеваний.Благодаря научной работе, стало понятно, что человеку в наши дни необходимо достаточное количество жиров и очень важно какие именно они будут.В 2017 году группа ученых Итальянской ассоциации по питанию в процессе анализа всех исследовательских работ пришла к выводу, что употребление пищи с содержанием насыщенных жиров в "меру", негативных последствий на здоровье не отражает.И все же сравнение пальмового масла и фальсификата, который содержит в себе трансжиры и говяжий жир-неверно, поскольку вредность последних доказана научно.