Эксперты: из-за спора с ЕС по свинине может пострадать экспорт Российской Федерации
Максим Медведков, представитель Минэкономразвития сообщил, что наше правительство полностью выполнило требования ВТО. Однако теперь российская сторона хочет создать специальную межгосударственную группу юристов, чтобы избежать очередных санкций со стороны торговой организации из-за введенного эмбарго на ввоз свинины из Европы.
Минэкономразвития России сообщило, что наша страна по требованию ВТО анулировала запрет на ввоз свинины из Европы. Однако он действует до сих пор на основании введенного продовольственного эмбарго. Российская сторона возражает против ответных санкций европейских товаропроизводителей, которые подали иск в ВТО и требуют наказать Россию за нарушение правил организации.
Максим Медведков, чиновник из Минэкономразвития рассказал журналистам, что введение такого "третейского арбитража" приведет к урегулированию конфликта. Однако эксперты считают, что если переговоры зайдут в тупик, то российские производители надолго потеряют европейский рынок.
Минэкономразвития России сообщило, что наша страна по требованию ВТО анулировала запрет на ввоз свинины из Европы. Однако он действует до сих пор на основании введенного продовольственного эмбарго. Российская сторона возражает против ответных санкций европейских товаропроизводителей, которые подали иск в ВТО и требуют наказать Россию за нарушение правил организации.
Максим Медведков, чиновник из Минэкономразвития рассказал журналистам, что введение такого "третейского арбитража" приведет к урегулированию конфликта. Однако эксперты считают, что если переговоры зайдут в тупик, то российские производители надолго потеряют европейский рынок.
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Добавил: Valeriy Вчера, 16:40