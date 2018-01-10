Эксперты: из-за спора с ЕС по свинине может пострадать экспорт Российской Федерации

Минэкономразвития России сообщило, что наша страна по требованию ВТО анулировала запрет на ввоз свинины из Европы. Однако он действует до сих пор на основании введенного продовольственного эмбарго. Российская сторона возражает против ответных санкций европейских товаропроизводителей, которые подали иск в ВТО и требуют наказать Россию за нарушение правил организации.Максим Медведков, чиновник из Минэкономразвития рассказал журналистам, что введение такого "третейского арбитража" приведет к урегулированию конфликта. Однако эксперты считают, что если переговоры зайдут в тупик, то российские производители надолго потеряют европейский рынок.