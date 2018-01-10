Озвучены российские цены на современный кроссовер Lexus RX L

Девятого января текущего года обнародовали расценку на версию Lexus RX L, который официально презентовали в ноябре текущего года в рамках мотор-шоу, проводимого в Лос-Анджелесе. Новинку в РФ предложат с бензиновым 3,5-литровым мотором, который работает на пару с полным приводом. Стандартная вариация кроссовера Lexus RX будет расцениваться от 3,8 миллионов рублей, что на 586 тыс. руб. больше от обычной версии, которая имеет подобное оборудование.Самая дорогая вариация кроссовера расценивается в 4,537 млн. руб. Кроссовер в Японии стоит 7,69 млн. руб. Авто доступно в единственной версии с гибридным мотором и полноприводным механизмом. Авто оснастили комплексом безопасности типа Lexus Safety+, который состоит из нескольких систем.