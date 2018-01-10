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Озвучены российские цены на современный кроссовер Lexus RX L
Отечественный филиал люксового японского автобренда назвал расценки на удлиненную вариацию семиместного кроссовера типа Lexus RX L. У дилеров первые партии машин появятся летом 2018 года.

Озвучены российские цены на современный кроссовер Lexus RX L

Девятого января текущего года обнародовали расценку на версию Lexus RX L, который официально презентовали в ноябре текущего года в рамках мотор-шоу, проводимого в Лос-Анджелесе. Новинку в РФ предложат с бензиновым 3,5-литровым мотором, который работает на пару с полным приводом. Стандартная вариация кроссовера Lexus RX будет расцениваться от 3,8 миллионов рублей, что на 586 тыс. руб. больше от обычной версии, которая имеет подобное оборудование.

Самая дорогая вариация кроссовера расценивается в 4,537 млн. руб. Кроссовер в Японии стоит 7,69 млн. руб. Авто доступно в единственной версии с гибридным мотором и полноприводным механизмом. Авто оснастили комплексом безопасности типа Lexus Safety+, который состоит из нескольких систем.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 18:10
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