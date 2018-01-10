Из-за глобального потепления морские черепахи теряют самцов

Подавляющее количество морских черепах, обитающих в северных частях Большого Барьерного рифа, женского пола.Черепахи делятся на молодых и взрослых, то есть, половозрелых. Так вот, среди последних женский пол составляет еще 87 процентов популяции, а среди молодых черепах женского пола уже – 99 процентов.Несколько лучше ситуация в южной части Барьерного рифа, где соотношение самцов к самкам сохраняется у некоторых видов морских черепах в пропорции два к одному.Ученые выражают обеспокоенность повышенной скоростью изменения климата, на что черепахи вряд ли успеют вовремя отреагировать. К тому же, специалисты не готовы ответить точно, сколько требуется особей мужского пола, чтобы сохранилась определенная популяция черепах.