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Из-за глобального потепления морские черепахи теряют самцов
Повышение температуры воздуха и воды грозит морским черепахам потерей самцов. Дело в том, что половая принадлежность этих черепах (и некоторых других видов рептилий) зависит от температурного режима.

Из-за глобального потепления морские черепахи теряют самцов


Подавляющее количество морских черепах, обитающих в северных частях Большого Барьерного рифа, женского пола.

Черепахи делятся на молодых и взрослых, то есть, половозрелых. Так вот, среди последних женский пол составляет еще 87 процентов популяции, а среди молодых черепах женского пола уже – 99 процентов.

Несколько лучше ситуация в южной части Барьерного рифа, где соотношение самцов к самкам сохраняется у некоторых видов морских черепах в пропорции два к одному.

Ученые выражают обеспокоенность повышенной скоростью изменения климата, на что черепахи вряд ли успеют вовремя отреагировать. К тому же, специалисты не готовы ответить точно, сколько требуется особей мужского пола, чтобы сохранилась определенная популяция черепах.
Наука
Добавил: George21 Вчера, 17:00
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