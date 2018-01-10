Из-за глобального потепления морские черепахи теряют самцов
Повышение температуры воздуха и воды грозит морским черепахам потерей самцов. Дело в том, что половая принадлежность этих черепах (и некоторых других видов рептилий) зависит от температурного режима.
Подавляющее количество морских черепах, обитающих в северных частях Большого Барьерного рифа, женского пола.
Черепахи делятся на молодых и взрослых, то есть, половозрелых. Так вот, среди последних женский пол составляет еще 87 процентов популяции, а среди молодых черепах женского пола уже – 99 процентов.
Несколько лучше ситуация в южной части Барьерного рифа, где соотношение самцов к самкам сохраняется у некоторых видов морских черепах в пропорции два к одному.
Ученые выражают обеспокоенность повышенной скоростью изменения климата, на что черепахи вряд ли успеют вовремя отреагировать. К тому же, специалисты не готовы ответить точно, сколько требуется особей мужского пола, чтобы сохранилась определенная популяция черепах.
Подавляющее количество морских черепах, обитающих в северных частях Большого Барьерного рифа, женского пола.
Черепахи делятся на молодых и взрослых, то есть, половозрелых. Так вот, среди последних женский пол составляет еще 87 процентов популяции, а среди молодых черепах женского пола уже – 99 процентов.
Несколько лучше ситуация в южной части Барьерного рифа, где соотношение самцов к самкам сохраняется у некоторых видов морских черепах в пропорции два к одному.
Ученые выражают обеспокоенность повышенной скоростью изменения климата, на что черепахи вряд ли успеют вовремя отреагировать. К тому же, специалисты не готовы ответить точно, сколько требуется особей мужского пола, чтобы сохранилась определенная популяция черепах.
Наука
Добавил: George21 Вчера, 17:00