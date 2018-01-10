Nissan, Mitsubishi и Renault инвестируют в новые технологии $1 млрд

Данный фонд будет направлен для разработки, а также развития новых современных технологий. Он будет сотрудничать с разными стартапами на протяжении пяти лет. В свою очередь финансирование на разработки станут выделять стартапы на протяжении пяти лет. При этом доля Mitsubishi будет составлять 20 процентов. А вот доля Renault и Nissan составит по 40 процентов. Главной целью фонда в данном случае является совершенствование современных систем автопилотирования, а также безопасности.Альянс в текущем году планирует выделить приблизительно двести миллионов американских долларов непосредственно для финансирования компании Ionic Materials, разрабатывающей специальные компоненты для аккумуляторных батарей.