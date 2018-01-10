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Nissan, Mitsubishi и Renault инвестируют в новые технологии $1 млрд
Известные автомобильные мировые компании Renault, Nissan, Mitsubishi, которые входят в состав одного действующего альянса, планируют создать венчурный фонд на сумму в один миллиард американских долларов.

Nissan, Mitsubishi и Renault инвестируют в новые технологии $1 млрд

Данный фонд будет направлен для разработки, а также развития новых современных технологий. Он будет сотрудничать с разными стартапами на протяжении пяти лет. В свою очередь финансирование на разработки станут выделять стартапы на протяжении пяти лет. При этом доля Mitsubishi будет составлять 20 процентов. А вот доля Renault и Nissan составит по 40 процентов. Главной целью фонда в данном случае является совершенствование современных систем автопилотирования, а также безопасности.

Альянс в текущем году планирует выделить приблизительно двести миллионов американских долларов непосредственно для финансирования компании Ionic Materials, разрабатывающей специальные компоненты для аккумуляторных батарей.
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Добавил: tantan61 Вчера, 16:50
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