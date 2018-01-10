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Актер Антонио Бандерас посетил Русский музей
Фанаты звезды Голливуда Антонио Бандераса обеспокоены состоянием его здоровья. В последнее время он выглядит необычно – он исхудал и побрился наголо. В таком виде актер с уверенностью может посещать общественные места, оставаясь незамеченным. На днях Бандерас посетил Русский музей в испанском городе Малага.

Актер Антонио Бандерас посетил Русский музей


Поклонники голливудской звезды Антонио Бандераса заметили во внешности кумира перемены, которые, по мнению фанатов, связаны с его здоровьем. Однако, благодаря именно такому виду, знаменитость может посещать многолюдные места, не привлекая к себе общественного внимания. Так, недавно актер посетил филиал Русского музея в городе Малага, Испания. Но работники музея все же узрели в посетителе звезду и устроили ему экскурсию. Антонио Бандерас пришел в восторг от полотен русских художников, а особенно от портрета, на котором изображен Николай второй, написанным Ильей Репиным.

Он даже сделал фото на фоне портрета великого императора. Актер также избавил общественность от сомнений по поводу его здоровья. Как оказалось, новый имидж Бандераса связан с новой ролью. Сейчас звезда Голливуда принимает участие в съемках о художнике Пабло Пикассо.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:00
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