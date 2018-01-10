Новый родстер BMW Z4 не получит «заряженную» версию M

Как сообщили представители баварской компании, после презентации концепта BMW Z4 серийная версия родстера получит трековую модификацию M Performance. Также сообщается, что поклонникам бренда не стоит ждать полноценную «заряженную» версию с приставкой М.Предполагается, что под капотом BMW Z4 M Performance будет установлен турбированный 6-цилиндровый двигатель объёмом 3,0 литра мощностью 335 лошадиных сил. Данный агрегат носит заводское название B58M1.Однако другие источники гласят, что родстер BMW Z4 получит агрегат B5801 производительностью 385 лошадиных сил. При этом в качестве трековых дополнений опционально будет доступен набор Competition Package.