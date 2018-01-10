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Химики МГУ создали препарат, замедляющий старение на клеточном уровне
Химики из МГУ создали препарат, замедляющий старение на клеточном уровне. Антиоксидант проникает вглубь митохондрий, блокируя формирование вредного кислорода на первоначальном этапе.

Химики МГУ создали препарат, замедляющий старение на клеточном уровне


Невероятное вещество невозможно встретить в естественном виде в природной среде, пишет портал газеты "Известия", ссылаясь на слова авторов работы из НИИ Физико-химической биологии МГУ. Антиоксидант был создан в лаборатории в виде глазных капель, однако теперь биологи предполагают начать клинические исследования с применением препарата внутрь.

В ходе первоначальной фазы тестирования, когда капли закапывались 33 волонтерам, удалось остановить некоторые признаки старения. Следующий этап будет проведен на пациентах с артритом и склерозом, испытания пройдут в течение 2-4 лет.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 16:20
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