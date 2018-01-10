Химики МГУ создали препарат, замедляющий старение на клеточном уровне

Невероятное вещество невозможно встретить в естественном виде в природной среде, пишет портал газеты "Известия", ссылаясь на слова авторов работы из НИИ Физико-химической биологии МГУ. Антиоксидант был создан в лаборатории в виде глазных капель, однако теперь биологи предполагают начать клинические исследования с применением препарата внутрь.В ходе первоначальной фазы тестирования, когда капли закапывались 33 волонтерам, удалось остановить некоторые признаки старения. Следующий этап будет проведен на пациентах с артритом и склерозом, испытания пройдут в течение 2-4 лет.