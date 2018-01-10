На CES 2018 представили «умный» штопор Coravin Model Eleven за 57 тысяч рублей

Разработка предназначена для открытия винных бутылок, но главной ее особенностью является то, что после нее не нужно доставать пробку. Специальная игла устройства делает в пробке отверстие, через которое вино будет поступать в бокал. Также Coravin Model Eleven обрабатывает стакан с вином аргоном, чтобы напиток, налитый в емкость, не терял вкусовых и ароматических качеств.По словам разработчиков, новинка отлично подойдет любителям вина, поскольку «умный» штопор даже поможет пользователю выбрать подходящее вино к тому или иному блюду.На мировой рынок устройство выйдет уже будущей осенью. Цена такого удовольствия составит 57 тысяч рублей или 1001,76 долларов по нынешнему курсу.