Знаменитая модель Анастасия Квитко выложила в сеть фото в сексуальном платье

Российская модель и фотоблогер Instagram, известная как «русская Ким Кардашьян» Анастасия Квитко обожает делиться с фанатами своими снимками и довольно часто радует их откровенными фото. Этот раз не стал исключением. Любимица предстала в очень откровенном наряде, вызвав бурю восторга у мужчин. На последнем фото Квитко запечатлели на кровати в очень открытом платье и сексуальной позе, которое отчетливо подчеркивает фигуру красотки и ее шикарные пышные формы. А золотистый цвет платья идеально подходит под загорелый цвет кожи модели и освежает ее.Такой снимок невозможно было пройти стороной. Анастасию засыпали комплиментами об ее красоте и сексуальности. А мужчины не скупились на теплые слова и признавались красавице в симпатии. Откровенный образ модели собрал более ста тысяч лайков, а аппетитные формы девушки отметили не только отечественные, но и иностранные поклонники.