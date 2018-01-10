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Знаменитая модель Анастасия Квитко выложила в сеть фото в сексуальном платье
Русская модель Анастасия Квитко решила в очередной раз порадовать своих фанатов откровенным нарядом и выложила соответствующую фотографию.

Знаменитая модель Анастасия Квитко выложила в сеть фото в сексуальном платье


Российская модель и фотоблогер Instagram, известная как «русская Ким Кардашьян» Анастасия Квитко обожает делиться с фанатами своими снимками и довольно часто радует их откровенными фото. Этот раз не стал исключением. Любимица предстала в очень откровенном наряде, вызвав бурю восторга у мужчин. На последнем фото Квитко запечатлели на кровати в очень открытом платье и сексуальной позе, которое отчетливо подчеркивает фигуру красотки и ее шикарные пышные формы. А золотистый цвет платья идеально подходит под загорелый цвет кожи модели и освежает ее.

Такой снимок невозможно было пройти стороной. Анастасию засыпали комплиментами об ее красоте и сексуальности. А мужчины не скупились на теплые слова и признавались красавице в симпатии. Откровенный образ модели собрал более ста тысяч лайков, а аппетитные формы девушки отметили не только отечественные, но и иностранные поклонники.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:59
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