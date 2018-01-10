Бюджетный седан Lifan Solano II с новым двигателем появился в России

Новую версию станут реализовывать в РФ с 1,5-литровым мотором на 100 л.с. Для авто предусматривается ещё 1,8-литровый мотор на 133 л.с. С мотором работают вместе механическая трансмиссия, а также вариатор. В РФ седан версии Lifan Solano II с мотором на 1,8 л в сборках Luxury и Comfort. Стоимость авто начинается с 674 900 рублей. Авто с 1,5-литровым мотором станут реализовывать 529 900 рублей.Бюджетный Lifan Solano II на внутреннем рынке появился в конце прошлого года. Авто в стандартной сборке обладает системой ABS и EBD, ходовыми дневными огнями на светодиодах, двумя эйрбэгами, кондиционером. Максимальная комплектация седана включает задний датчик парковки, информационно-развлекательный комплекс, подогреваемые передние сидения, камеры обзора, расположенные на корме.