Александр Серов признался в изменах с экс-любовницей

Александр Серов прожил в браке с женой Еленой более семнадцати лет. Супруга, по словам певца, вела себя инфантильно, но артист не уходил из семьи из-за дочери Мишель. Исполнитель песен признался, что хоть изменял супруге Елене, но все равно всегда спешил домой. Виновницей его развода с женой певец считает сестру-близнеца Елены.Александр считает, что она ненавидела его и всячески стремилась разрушить их брак. Исполнитель песен подозревает, что в 2003 году сестра жены у них украла большую сумму денег. В конце телешоу в студию пришла женщина, которая утверждала, что у нее есть дочь, которую она родила от Александра Серова. Более подробную информацию зритель узнает в следующем выпуске ток-шоу.