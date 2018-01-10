Ученые нашли в Австралии птиц с крыльями, поглощающими 99,95% света
Американские орнитологи Йельского университета обнаружили в Австралии райских птичек, чье перо способно поглощать 99,95% световых лучей. Оперение животного выглядит более темным, чем любые другие естественные материалы на планете.
Особый рисунок и строение птичьего пера позволяет формировать глубинные искривленные полости, откуда впоследствии световые лучи не в состоянии выбраться для отражения, информирует Nature Communications. Черные перья присутствуют исключительно вблизи оперения ярких тонов, что позволяет самцам визуально обманывать самку, когда на фоне черных светопоглощающих перьев остальной покров кажется более насыщенных цветов.
В популяциях райских птиц самцов больше, чем самок, поэтому конкуренция внутри ареала особенно острая. Впрочем, в ходе эволюции угольно-черными стали только верхушки перьев, когда при срезании части крючковых структур и бороздочек перо становится обесцвеченным.
Особый рисунок и строение птичьего пера позволяет формировать глубинные искривленные полости, откуда впоследствии световые лучи не в состоянии выбраться для отражения, информирует Nature Communications. Черные перья присутствуют исключительно вблизи оперения ярких тонов, что позволяет самцам визуально обманывать самку, когда на фоне черных светопоглощающих перьев остальной покров кажется более насыщенных цветов.
В популяциях райских птиц самцов больше, чем самок, поэтому конкуренция внутри ареала особенно острая. Впрочем, в ходе эволюции угольно-черными стали только верхушки перьев, когда при срезании части крючковых структур и бороздочек перо становится обесцвеченным.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 17:10