Ученые нашли в Австралии птиц с крыльями, поглощающими 99,95% света

Особый рисунок и строение птичьего пера позволяет формировать глубинные искривленные полости, откуда впоследствии световые лучи не в состоянии выбраться для отражения, информирует Nature Communications. Черные перья присутствуют исключительно вблизи оперения ярких тонов, что позволяет самцам визуально обманывать самку, когда на фоне черных светопоглощающих перьев остальной покров кажется более насыщенных цветов.В популяциях райских птиц самцов больше, чем самок, поэтому конкуренция внутри ареала особенно острая. Впрочем, в ходе эволюции угольно-черными стали только верхушки перьев, когда при срезании части крючковых структур и бороздочек перо становится обесцвеченным.