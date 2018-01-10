Марина Африкантова повеселила Сеть фотографией с Алексеем Чайчицем с синими волосами и бородой

"Как говорится, лови момент. Так как негатив тоже не будет длиться вечно, и всегда чёрная полоса сменится на белую, остаётся только ждать", - добавила Марина.

На фотографии, если не считать саму улыбчивую блондинку, можно заметить и других участников реалити-шоу, среди которых есть и новенькие, и старенькие, и даже молодой человек Марины. Однако особое внимание фолловеры уделили Алексею Чайчицу, удивившему Сеть синими волосами. При этом покрасил в тот же цвет накаченный красавчик и бороду, в связи с чем внимание привлёк к себе вдвойне.Рядом с публикацией Африкантова подписала, что фото стоило бы считать одним из самых позитивных материалов, созданных на "Доме-2" в Новый год. Девушка также отметила, что хотела бы оставить запечатлённый момент в своей памяти надолго, и немного расстроилась, вспомнив, что столь счастливыми бывают лишь мгновения.